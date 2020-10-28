وزير الخارجية يُوجّه بضرورة التزام جميع الموظفين بسياقات العمل المُتبعة

2020/10/28 | 21:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

وجّه وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، بضرورة التزام جميع الموظفين بسياقات العمل المتّبعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجية وجّه بضرورة التزام جميع الموظفين بسياقات العمل المتّبعة، وعدم ترويج الطلبات الشخصية من خلال شخصيات حكومية أو سياسية، الأمر الذي يُعد تجاوزا على السياقات الوظيفية، وبعكسه سيعاقب المخالف على وفق قانون انضباط موظفي الدولة النافذ".

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