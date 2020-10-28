الخربيط يكشف طبيعة الخلاف بين الحلبوسي و ’أبو مازن’

2020/10/28 | 21:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شدد القيادي في حزب تقدم المنضوي في تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، الأربعاء، على أن توجهات حزبه تستدعي بقاء رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري "أبو مازن" ضمن تحالف القوى.



وقال الخربيط خلال استضافته في برنامج "القرار لكم" الذي تقدمه الزميلة سحر عباس، وتابعه "ناس"، (28 تشرين أول 2020)، إن "أبو مازن حليفنا لا نستطيع بدونه وان تفوقنا بالعدد"، مبينا بالقول "نحتاجه لأنه مهم وشجاع ويعمل سياسياً".

وأضاف الخربيط، "نقاتل لإبقاء أبو مازن معنا".

ورداً على سؤال عن طبيعة الخلاف بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وأبو مازن، قال الخربيط إنه "خلاف شخصي".

وزاد بالقول إن "اشخاصاً حول ابو مازن، كان لهم توجه بأن ندعم توجه المالكي بالغاء الدوائر والاعتماد على دائرة واحدة"، مبيناً أنه "قد كسرت ارادة الاحزاب العتيقة بالدوائر المتعددة التي صوت عليها البرلمان كما اردناها".

يتبع...

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