الإمارات تعلن بدء بناء ثاني قمر صناعي بقدرات محلية

2020/10/28 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، الأربعاء، عن بدء العمل على تطوير وبناء ثاني قمر اصطناعي على يد فريق من المهندسين المحليين بالكامل، بعد قمر "خليفة سات".

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