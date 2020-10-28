الكعبي يوجه باستضافة مدراء الكمارك والضرائب والتقاعد لمناقشة الورقة البيضاء

2020/10/28 | 21:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الاول لرئـيـس مجلس النواب : يوجه بأستضافة وزير المالية ومدير عام هيأة الكمارك ومدير عام هيأة الضرائب ومدير عام هيأة التقاعد لمناقشة الورقة البيضاء والعجز المالي.

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