لبوة في شقة سكنية بموسكو

2020/10/28 | 21:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} نشر موقع التواصل الاجتماعي "الحياة البرية في موسكو" على "تويتر"، صورة تظهر لبوة داخل إحدى الشقق السكنية بالعاصمة موسكو.

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