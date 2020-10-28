الكعبي يوجه بأستضافة وزير المالية  وثلاث مدراء عامين لمناقشة الورقة البيضاء والعجز المالي

2020/10/28 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب الاول لرئـيـس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، بأستضافة وزير المالية وثلاث مدراء عامين لمناقشة الورقة البيضاء والعجز المالي.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “النائب الاول لرئـيـس مجلس النواب حسن الكعبي، وجه، اليوم الاربعاء بأستضافة وزير المالية ومدير عام هيأة الكمارك ومدير عام هيأة الضرائب ومدير عام هيأة التقاعد لمناقشة الورقة البيضاء والعجز المالي”.

يشار الى ان النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي، افتتح، اليوم الاربعاء، اعمال جلسة البرلمان الـ (17) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة بحضور 181 نائبا.

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