2020/10/28 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – أعلنت قناة الرياضية العراقية، عن اتفاقها مع قنوات “الكاس” الرياضية القطرية، على اتفاقية تعاون.



وحسب بيان نشرته القناة الرياضية العراقية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منحت قناة “الكاس” القطرية قناة العراقية الرياضية، حقوق بث نهائيات كأس سمو أمير دولة قطر مجانا.



ومن المنتظر أن يتم الكشف عن باقي تفاصيل الاتفاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعاون بين العراقية الرياضية وقنوات الكاس وكالة الصحافة المستقلة.

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