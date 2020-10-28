عالم إيطالي يسخر من كريستيانو رونالدو

2020/10/28 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – سخر روبرتو بوريوني، العالم الإيطالي المختص في الفيروسات والأوبئة، من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بسبب حديث الأخير عن فيروس كورونا.



رونالدو، المصاب بفيروس كورونا، نشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقال إن فحص “PCR” الذي يستخدم للكشف عن إصابات كورونا مجرد هراء.



وعلق العالم […]

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