عراقيا، منتخب الناشئين يتغلب على شباب الشرطة ودياً

2020/10/28 | 21:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد ــ ليث حسين واجه اليوم الأربعاء 2020/10/28 المنتخب العراقي للناشئين في مباراة ودية فريق شباب الشرطة وذلك إستعداداً للاستحقاقات الدولية القادمة.وتغلب منتخب الناشئين في هذه المباراة على شباب الشرطة بهدفين دون رد حيث لعبت المباراة بأربعة أشواط.واشركَ مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد، اغلب العناصر الجدد ممن تم اختبارهم مؤخراََ، …

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