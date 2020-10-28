شباب شنكاليون يحيون ذكرى استشهاد صفاء السراي

2020/10/28 | 21:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خليل بوكو نظمت مجموعة شبابية في قضاء شنكال، عربي محافظة نينوى شمال العراق، وقفة استذكار لأيقونة احتجاجات تشرين العراقية “صفاء السرايّ”، الذي قتل بقنبلة دخانية انفجرت في رأسه اثناء الاحتجاجات في مثل هذا اليوم من عام 2019، في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.وقد أشعلت المجموعة الشبابية شموع حول صور “للسراي” …

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