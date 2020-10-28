2020/10/28 | 21:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – أعلن أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، ورونالد كومان، نظيره في برشلونة، عن التشكيل الأساسي للفريقين في مباراتهما بدوري أبطال أوروبا.



ويحل برشلونة ضيفا على يوفنتوس، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي: حارس المرمى: تشيزني الدفاع: كوادرادو – ديميرال – بونوتشي – دانيلو الوسط: كولوسيفسكي – […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يوفنتوس ضد برشلونة..



تعرف على تشكيلتي الفريقين وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس ضد برشلونة.. تعرف على تشكيلتي الفريقين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس ضد برشلونة.. تعرف على تشكيلتي الفريقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).