خسائر حادة تعصف بأسهم أوروبا بسبب كورونا

2020/10/28 | 21:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

عانت الأسهم الألمانية من أسوأ أداء يومي لها منذ مطلع يونيو، بعد أن وافقت الحكومة على إغلاق عام للتصدي لتنامي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وهوى المؤشر داكس الألماني ما يصل إلى خمسة بالمئة ثم قلص خسائره ليغلق منخفضا 4.2 بالمئة عند أدنى مستوياته في خمسة أشهر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ثلاثة بالمئة في أشد خسائره اليومية خلال خمسة أسابيع.

كما هبط المؤشر الفرنسي الرئيسي 3.4 بالمئة قبيل كلمة تلفزيونية للرئيس إيمانويل ماكرون في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش من المتوقع أن يصدر فيها أوامر بالتزام المنازل.

وقال محمد كاظمي مدير المحفظة في “يو.بي.بي” إن “أنباء تجدد إجراءات الإغلاق ستؤجج المخاوف حيال النمو في المنطقة”.

ومن المرجح أن يدفع هذا كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى التزام جانب التيسير النقدي في تصريحاتها خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس، ممهدة لمزيد من إجراءات التيسير في المستقبل.



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