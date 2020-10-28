كركوك تودع الصحفي حسن العبيدي

2020/10/28 | 22:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت نقابة الصحفيين العراقيين فرع كركوك والاسرة الصحفية في المحافظة الصحفي (حسن خلف العبيدي) عضو الهيئة الادارية للفرع الذي وافته المنية مساء يوم الاربعاء 28 تشرين الاول 2020 بعد صراع مرير مع المرض.

وقال محمد الداغستاني رئيس فرع كركوك لنقابة الصحفيين العراقيين ان كركوك فقدت اليوم احد ابرز صحفييها الذي خدم الصحافة بإخلاص وتفان.

تغمد الله الزميل حسن العبيدي برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته والهم ذويه والاسرة الصحفية في كركوك، الصبر والسلوان.

PUKmedia كركوك / رزكارشواني‌

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