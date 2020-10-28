ألمانيا تعلن العودة إلى الإغلاق لمواجهة موجة كورونا الثانية

2020/10/28 | 22:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت على فرض إجراءات للعزل العام مجددا بدءا من الثاني من نوفمبر للحد من انتشار فايروس كورونا.

وقالت ميركل للصحفيين "هذه إجراءات صارمة" مضيفة أن السلطات ستراجع القيود خلال أسبوعين إذا تطلب الأمر.

وأفادت وكالات الانباء بأنه تقرر إغلاق المطاعم والمؤسسات الثقافية والترفيهية بدءا من الاثنين المقبل، كما ستعود المسابقات الرياضية في ألمانيا إلى اللعب بدون جمهور.

من جهته، قال وزير الصحة الألماني إنه حان الوقت الآن لتسطيح منحنى العدوى مرة أخرى.

وأوضح ينس شبان : "بمجرد امتلاء أجنحة الرعاية المركزة، يكون قد فات الأوان".

يشار إلى أن ألمانيا سجلت أكثر من 474 ألف إصابة بفايروس كورونا المستجد، من بينها 10329 حالة وفاة.



وتماثلت أكثر من 332 ألف حالة للشفاء.

PUKmedia وكالات‌

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