الداخلية تكشف عن مرحلة جديدة لفتح كافة الطرق المغلقة في بغداد

2020/10/28 | 22:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة الداخلية، الأربعاء، وجود اي نية لإغلاق الطرق التي تم اعادة فتحها مؤخرا في بغداد، كاشفة عن مرحلة جديدة لفتح جميع الطرق الجسور التي بقيت مغلقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي، اليوم (28 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ارتي، إن "فتح الطرق ولاسيما ساحة الخلاني وصولا إلى شارع السعدون وسط العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء، أمر متوقع لجملة من الحقائق، أبرزها الاتصال بين القوات الأمنية وقيادة التنسيقيات والحراك"، لافتا إلى أن "إجراء فتح الطرق، قوبل بالارتياح من قبل الشباب والناشطين، حيث إن هذه العوامل أدت إلى انفراج في موضوع التظاهرات".

وأضاف أن "المرحلة القادمة ستشهد فتحا لجميع الطرق وانسيابية في الحركة، فضلا عن فتح الجسور والطرق الأخرى التي بقيت مغلقة حتى الآن"، مبينا أن "الحكومة جادة في فتح جميع الطرق؛ لوجود أثر اقتصادي ولاسيما أن ساحات التظاهر هي وسط مراكز المدن، وأثرت على الكثير من المواطنين وسير المركبات".

وتابع أنه " لا توجد نية بإغلاق الطرق الرئيسة مرة أخرى لعدم وجود ما يدعو الى ذلك"، مبينا أن "الكثير من مطالب المتظاهرين تحققت، وهنالك استمرار في تحقيقها".

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