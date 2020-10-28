الكعبي يوجّه باستضافة وزير المالية وثلاثة مدراء عامين لمناقشة الورقة البيضاء

2020/10/28 | 22:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

وجّه النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، باستضافة وزير المالية وثلاثة مدراء عامين لمناقشة الورقة البيضاء والعجز المالي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وجّه باستضافة وزير المالية، ومدير عام هيأة الجمارك، ومدير عام هيأة الضرائب، ومدير عام هيأة التقاعد لمناقشة الورقة البيضاء والعجز المالي".

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