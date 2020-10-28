حرس الحدود: احباط محاولة لتهريب عجلات دون الموديل في ام قصر

2020/10/28 | 22:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، الاربعاء، عن تمكن مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر من ضبط مواد ممنوعة من الاستيراد واحباط عملية تهريب سيارات دون الموديل.

وبينت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/، ان مفارزها ضبطت حاوية حديدية حجم (40 قدم) تحتوي على مادة التبغ (معسل) تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري “منشأ مصري”.

واضافت القيادة، ان “مفارز الكمرك المذكور تمكنت ايضا من ضبط واحباط عملية تهريب حاوية حجم (40 قدم) تحتوي على اربع سيارات دون الموديل معدة للتهريب، مشيرة الى قيامها بتنظيم محضر ضبط اصولي تمهيدا لعرض الاوراق التحقيقية على انظار السيد قاضي التحقيق”.



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