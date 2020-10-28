2020/10/28 | 22:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العملية.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب، صوت بجلسته اليوم الاربعاء، على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العملية”.

يشار الى ان النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي، افتتح، اليوم الاربعاء، اعمال جلسة البرلمان الـ (17) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة بحضور 181 نائبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يُصوت على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العملية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يُصوت على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العملية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).