خبير في شؤون الانتخابات: الوقت لن يسعف المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها

2020/10/28 | 22:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير في شؤون الانتخابات مقداد الشريفي:

يوم 6 حزيران 2021 لن تكون هناك انتخابات في المنظور الفني ولا توجد خطوات فعلية للمفوضية

المفوضية لم تبدأ بتحديث سجل الناخبين الذي يستغرق 6 أشهر على أقل تقدير وربما يستنفذ فترة ما قبل موعد الانتخابات

11 مليون بطاقة بايومترية غير محدثة

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