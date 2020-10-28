2020/10/28 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصتان قصيرتان هارون الرشيد في خطاب متلفز – علي الجنابي أيُّها النّاسُ, إنَّ سيّدَ بغدادَ وسيد الأرضِ:هارونُ الرّشيدِ يتحدّثُ الآن اليكمُ, فألقوا السمعَ ؛ بسمِ الله, والحمدُ لله, والصلاةُ والسلامُ على سيّدي رسولِ اللهِ , وبعد: إخوةَ الإيمانِ: أنا الهاشميُّ هارونُ الرشيد, وقد تَرَاءَى لمَسمعي أنَّ قَبصَةً من حملةِ الأقلامِ منكمُ مِمّن رَتعوا ويرتعونَ في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هارون الرشيد في خطاب متلفز – علي الجنابي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هارون الرشيد في خطاب متلفز – علي الجنابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).