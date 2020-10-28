2020/10/28 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين يعاود جلساته بعد توقّف لأشهر بسبب كورونا الفيلم القصير محور نقاش بعد عرض أربعة أشرطة للمانع بغداد – ياسين ياس بعد توقف لاشهر عدة بسبب الاجراءات الاحترازية المرافقة لجائحة كورونا عادت نشاطات المنتدى الثقافي التابع لاتحاد الاذاعيين والتلفزيونيين باستضافة المبدعين والمثقفين حيث احتفى صباح السبت الماضي وبقاعته في مقر الاتحاد في الصالحية […]

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