مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية

2020/10/28 | 22:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

صوت مجلس النواب، الاربعاء، على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.

وذكر بيان للمجلس، تلقته /المعلومة/، ان “قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية شرع إستناداً لأحكام الدستور التي عزز مركز التعليم كونه عامل أساس لتقدم المجتمع وتشجيعاً للبحث العلمي للأغراض السلمية”.

واضاف ان “القانون يخدم الإنسانية ولرعاية المتفوقين والمبدعين والمبتكرين والحث على الحصول على الشهادات العليا مع الحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط إجراءات معادلة وتقييم الشهادات والدرجات العلمية واعتماد المعايير الموضوعية وكفالة حق الاعتراض والتظلم على قرارات التقييم والمعادلة”.



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