لفك الاشتباك مع كورونا.. العراق يتعاقد على 11 مليون جرعة من لقاح الانفلاونزا

2020/10/28 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد مدير الصحة العامة، رياض الحلفي، الأربعاء، 28 تشرين الأول، 2020، أن الاسبوع المقبل سيشهد وصول مليون جرعة لقاح ضد الانفلونزا الاعتيادية من أصل 11 مليون جرعة تعاقدت وزارة الصحة للحصول عليها.

وقال الحلفي في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق تعاقد مع شركات عالمية للحصول على 11 مليون جرعة لقاح ضد الانفلونزا الاعتيادية، ستصل مليون جرعة منها في الاسبوع المقبل".

واضاف أن "الفئات المشمولة باللقاح ستقتصر على اصحاب الامراض المزمنة وكبار السن والحالات الحرجة، بالإضافة إلى الكوادر الطبية"، مبينا أن "هذا اللقاح سيعطى حتى للمصابين بكورونا لأنه لا يتعارض مع المضادات الحيوية التي يتم اعطائها للمصابين".

وتابع الحلفي أن "الانسان الطبيعي يمكن أن يصاب بالانفلونزا الاعتيادية وفيروس كورونا، وهذا ما نخشاه دائما حيث اذا كان المصاب بالمرضين لديه امراض مزمنة ستكون الاصابة خطرة على حياته".

واشار إلى أن "الوزارة لن تعطي لقاح الانفلونزا الاعتيادية إلى الاشخاص الذين لا تظهر عليهم أي اعراض للاصابة".

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