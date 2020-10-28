2020/10/28 | 22:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، ضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ طريبيل الحدودي. وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “تمكنت هيئة المنافذ الحدودية/منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار من ضبط أدوية بشرية لم يصرح بها ومعدة للتهريب إلى داخل العراق”. وتابع، أن “الأدوية بدون اوراق رسمية لدخولها …

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