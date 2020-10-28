النجيفي : نجاح الانتخابات المقبلة ..بإبعاد السلاح المنفلت واعتماد البطاقة البايومترية حصرا والاشراف الدولي

2020/10/28 | 22:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الأمين العام لحزب للعراق متحدون اسامة عبد العزيز النجيفي ان : نجاح الانتخابات المقبلة ..بإبعاد السلاح المنفلت واعتماد البطاقة البايومترية حصرا والاشراف الدولي.وقال خلال ترؤسه اجتماعا للمكتب السياسي للحزب ان : الانتخابات المبكرة القادمة هي الأمل بالنسبة للشعب العراقي في التعبير عن الإرادة الحرة والاختيار السليم إذا ما توفرت لها المعايير المطلوبة في النزاهة والشفافية وإبعاد السلاح المنفلت واعتماد البطاقة البايومترية حصرا والاشراف الدولي .



واستعرض الجهود المرافقة لتشكيل الجبهة البرلمانية مؤكدا على أنها تعاون برلماني هدفه وقف التدهور وتقديم الحلول للإصلاح ، أي إنه مرتبط بأهداف محددة ضمت جهات متعددة من أجل العمل على إنجاحها والتعاون من أجل هدف مشترك لا يتعارض مع قناعات الحزب ومبادئه المعلنة ذلك أنها ثابتة وغير قابلة للتراجع عنها.واتخذ المجتمعون سلسلة قرارات وتوصيات تتعلق بالعمل التنظيمي وما تتطلبه المرحلة من بذل المزيد من الجهد للدفاع عن حقوق الأهل وكرامتهم./انتهى3

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