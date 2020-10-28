قيس الخزعلي : نستنكر الحادث الإرهابي في قضاء المقدادية وعلى القوات الامنية تطهير المنطقة ومعرفة الجناة والقصاص منهم

2020/10/28 | 22:18 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ استنكر الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي مقتل عائلة كاملة في ناحية المقدادية بعد استهدافهم من عناصر ارهابية.وقال الخزعلي في بيان رسمي له" نُدين بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي حصل في قضاء المقدادية ونُقدم تعازينا الحارة إلى قبيلة كعب الأصيلة ".ودعا الخزعلي القوات الامنية الى " القيام بواجبها في تطهير المنطقة ومعرفة الجناة والقصاص منهم".واستنكر الخزعلي ما وصفه ب" التجاهل من قبل أكثر القوى السياسية التي تدعي الوطنية عندما يعلو صوتها في حوادث مُعينة وتخرس في أخرى لأن المفروض أن الأعمال الإرهابية والإجرامية مُدانة من الجميع والدم العراقي واحد لا إختلاف فيه ".وقال " نستنكر سياسة الكيل بمكيالين من قبل الحكومة في معالجة مثل هذه الحوادث".واضاف " في نفس الوقت نُنبه أبناء شعبنا إلى الحذر من مُحاولة الأعداء إعادة النَفَس الطائفي من جديد من خلال هذه الأعمال التي لا يُمكن تبرئة أجهزة مُخابرات بعض الدول منها ، بعد أن عانى العراقيون أشد المعاناة من الطائفية التي كانت ترعاها امريكا و(إسرائيل) وبعض الأنظمة الخليجية".وختم الخزعلي بيانه بالقول "نؤكد أن الطائفية لن تعود مُطلقاً إلى العراق مرة أخرى وذلك بالرجوع إلى القضاء والإعتماد على أجهزتنا الأمنية في القيام بواجبها ومُحاسبة الجناة أياً كانوا "./انتهى

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