الصحة العراقية: 4043 اصابة و46 وفاة جديدة بالكورونا

2020/10/28 | 22:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاربعاء، تسجيل 2929 حالة شفاء من كورونا، يقابلها 4043 اصابة جديدة و46 وفاة في عموم مناطق البلاد....

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