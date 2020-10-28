2020/10/28 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن رفع 25 عبوة ناسفة فضلا عن متفجرات اخرى من مخلفات داعش في محافظة كركوك. وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة كركوك يفيد بوجود اجسام غريبة في قرية حشيشة التابعة الى قضاء داقوق، على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن رفع 25 عبوة ناسفة من مخلفات داعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن رفع 25 عبوة ناسفة من مخلفات داعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).