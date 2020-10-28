لجنة المرأة النيابية تتحدث عن اعتراضات على قانون 'الناجيات الأيزديات'

2020/10/28 | 22:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حددت لجنة المرأة والأسرة والطفل النيابية، مطلع الاسبوع المقبل موعدا لانجاز قانون الناجيات الايزيديات.

وقالت عضو اللجنة النائبة ريزان شيخ دلير في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، الأربعاء (28 تشرين الاول 2020) ان المطالبات مستمرة ومنذ سنوات لتشريع قانون الناجيات الايزيديات، كون المأساة التي تعرضن لها الفتيات الايزيديات في عام 2014 كبيرة جدا، مؤكدة ان "بعض الفتيات الايزيديات ما زلن تحت سلطة ارهابيي داعش حتى اليوم".

واضافت ان "قانون الناجيات الايزيديات مهم جدا، وتمت القراءة الاولى للمشروع في البرلمان، وبانتظار القراءة الثانية ومن ثم التصويت" ، لافتة الى ان "هناك لجانا مشتركة مع لجنة المرأة بشأن القانون كلجنتي الشهداء والقانونية".

واوضحت، انه "في حال عقدت جلسة للبرلمان السبت المقبل فسيتم انجاز القانون من خلال القراءة الثانية"، مؤكدة ان "هناك اعتراضات من قبل بعض المكونات على اسم القانون كالتركمان والمسيح حيث يطالبون بان يكون اسمه الناجيات فقط، الا ان لجنة المرأة تصر على بقاء اسمه الناجيات الايزيديات لكونهن الاكثر تضررا".

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