2020/10/28 | 22:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] أجرى وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الأربعاء، برفقة عضوي مجلس النواب زياد الجنابي وكاظم الشمري ووفد من الكادر المتقدم للوزارة، جولة تفقدية على إيوان كسرى في منطقة المدائن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ إيوان كسرى من الانهيار ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة تتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ إيوان كسرى من الانهيار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).