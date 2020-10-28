2020/10/28 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية إنها استدعت القائم بأعمال السفير الفرنسي الأربعاء للاحتجاج على رسم كاريكاتوري نشرته مجلة شارلي إبدو الساخرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي للاحتجاج على كاريكاتير نشرته شارلي إبدو لإردوغان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي للاحتجاج على كاريكاتير نشرته شارلي إبدو لإردوغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).