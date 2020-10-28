2020/10/28 | 22:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – هاجم وزير السابق النائب قاسم الفهداوي،رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قائلاً إنه “لا يمثل السنّة ككل”.



وقال الفهداوي خلال استضافته في برنامج “الثامنة” الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب، وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “من يدعي تمثيل السنة غير مقنع بالشكل والأسلوب والكيفية، وان الكثير من النواب قرروا أن يكون لهم صوت موازي بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قاسم الفهداوي يهاجم رئيس البرلمان … الحلبوسي لا يمثل كل السنّة وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاسم الفهداوي يهاجم رئيس البرلمان … الحلبوسي لا يمثل كل السنّة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاسم الفهداوي يهاجم رئيس البرلمان … الحلبوسي لا يمثل كل السنّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).