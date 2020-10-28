2020/10/28 | 22:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان ينهي تقرير اتفاقية حماية الاستثمار بين العراق والسعودية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان ينهي تقرير اتفاقية حماية الاستثمار بين العراق والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).