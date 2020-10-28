2020/10/28 | 22:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم حمدي العطار وأدب السياحة – طالب سعدون الصحفي حمدي العطار واحد من كتاب الرحلات وله مؤلفات في هذا النوع من الادب ، ولتميزه فيه حصل على الجائزة الاولى في مسابقة الساعاتي عام 2016 عن كتابه مسافر زاده الخيال ..
وبعد التطورالكبير في التكنلوجيا ووسائل المواصلات والاتصالات والتواصل بمختلف اشكاله اُختصرت المسافات ولم تعد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمدي العطار وأدب السياحة – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبعد التطورالكبير في التكنلوجيا ووسائل المواصلات والاتصالات والتواصل بمختلف اشكاله اُختصرت المسافات ولم تعد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمدي العطار وأدب السياحة – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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