2020/10/28 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم حمدي العطار وأدب السياحة – طالب سعدون الصحفي حمدي العطار واحد من كتاب الرحلات وله مؤلفات في هذا النوع من الادب ، ولتميزه فيه حصل على الجائزة الاولى في مسابقة الساعاتي عام 2016 عن كتابه مسافر زاده الخيال ..وبعد التطورالكبير في التكنلوجيا ووسائل المواصلات والاتصالات والتواصل بمختلف اشكاله اُختصرت المسافات ولم تعد […]

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