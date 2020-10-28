تواصل إرتفاع الإصابات  والإقليم يتصدّر الموقف  بتسجيل 1300 حالة


تواصل إرتفاع الإصابات  والإقليم يتصدّر الموقف  بتسجيل 1300 حالة
2020/10/28 | 22:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     تواصل إرتفاع الإصابات  والإقليم يتصدّر الموقف  بتسجيل 1300 حالة بغداد – ياسين ياس أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن وفاة 46 مصاباً بفايروس كورونا وتسجيل   4043   اصابة مؤكدة ، مقابل شفاء 2929  حالة.

واطلعت (الزمان) على الموقف الوبائي اليومي لكورونا الصادر عن الوزارة الذي تضمن (اجراء فحص لنحو 19721  شخصا ،   رصد خلالها 4043 […]

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