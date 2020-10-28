2020/10/28 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل إرتفاع الإصابات والإقليم يتصدّر الموقف بتسجيل 1300 حالة بغداد – ياسين ياس أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن وفاة 46 مصاباً بفايروس كورونا وتسجيل 4043 اصابة مؤكدة ، مقابل شفاء 2929 حالة.واطلعت (الزمان) على الموقف الوبائي اليومي لكورونا الصادر عن الوزارة الذي تضمن (اجراء فحص لنحو 19721 شخصا ، رصد خلالها 4043 […]

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