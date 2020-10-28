2020/10/28 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبير الولادة هّلَ الربيعُ…….وأحمد قد بانا وعبير زهرِ…..جنانه يلقانا في بيت…ِ…آمنة الطهور ملائكٌ فاضت على هذا الوجود حنانا فأستنشقت…..كل الخليقةِ نوره ملأ الربى…والسهل……والوديانا وقلاع كسرى……..قد تهدم ركنها كل القلاع …..تخافتت ذوبانا وتنفست رئة الزمان…. عطوره أذ كان قبل مجيئه ظمآنا صلوات ربي…… بالسجود نقولها لك…يا نبياً……….لم […]

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