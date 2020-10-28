مصدر: اجتماع للنواب الكرد والتركمان والعرب لبحث الدوائر المتعددة لكركوك

2020/10/28 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

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حاليا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يجتمع بنواب الكرد والتركمان والعرب لبحث دوائر كركوك بهدف التوصل الى اتفاق نهائي والتصويت عليه خلال الجلسة المنعقدة حاليا

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