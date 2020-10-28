داعش يتبنى مجزرة الخيلانية في ديالى

2020/10/28 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتبنى تنظيم داعش، الاربعاء، المجزرة التي شهدتها الخيلانية في محافظة ديالى.ونشرت مواقع على تويتر تابعة الى داعش صورة لعناصره وهم ينفذون عملية القتل للشهيد المغدور الشيخ علي فضاله الكعبي في الخيلانية بمحافظ ديالى.

وكان 5 اشخاص قتلوا واصيب 4 اخريين في اعتداء ارهابي يوم امس في منطقة الخيلانية من بينهم شيخ قبيلة بني كعب في ديالى علي فضاله الكعبي

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