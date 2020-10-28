بتصريح متلفز ..الهنداوي: الوقت ما زال كافيا لاجراء الانتخابات المبكرة

2020/10/28 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي ان الوقت ما زال كافيا لاجراء الانتخابات المبكرة.وقال في لقاء متلفز:تابعته /نينا/" ان الانتخابات بحسب تقدير المفوضية ستكلف من 250 الى 300 مليون دولار "./انتهى2،

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