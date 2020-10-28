البرلمان ينهي مناقشة قانون انضمام العراق لبروتوكول دولي معدل

2020/10/28 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ٢٠٠٥ المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨./انتهى3

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