الثقافة تتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ إيوان كسرى من الانهيار

2020/10/28 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الأربعاء، بمخاطبة المنظمات المعنية بحماية التراث لاتخاذ إجراءات مشتركة سريعة تنقذه من الانهيار، وتشكيل لجنة للتحقيق بعقد تأهيل الإيوان المبرم مع الشركة التشيكية.وذكر بيان للوزارة : جاء ذلك بعد أن اطلعت إدارة الموقع وزير الثقافة على الاضرار التي لحقت في الإيوان، وقدمت له ملخصاً عن بداية مشروع التأهيل والتعاقد مع الشركة المذكورة، مروراً بتاريخ التسليم الابتدائي للموقع، حتى بداية تساقط أحجار الإيوان عام 2019.واضاف : نظراً لعدم تنفيذ اعمال الصيانة بالشكل المطلوب للإيوان وجه وزير الثقافة بتشكيل لجنة للتحقيق بتفاصيل العقد لمعرفة أسباب وصول الحال إلى ما هو عليه الآن.ويعتبر إيوان كسرى (طاق كسرى) تحفة معمارية تعود إلى قصر الملك الفارسي كسرى أونشران، بدأ بناؤه عام 540 ميلادي مباشرة بعد الحملة البيزنطية في مدينة سلمان باك التابعة لقضاء المدائن جنوب بغداد، ويصل ارتفاع الايوان إلى 37 متراً./انتهى3

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