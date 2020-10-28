العامري من المقدادية: الانتقام من المجرمين سيكون قريبا

2020/10/28 | 22:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف الفتح العراقی هادي العامري، الاربعاء، أن دماء المغدورين في "مجزرة الخيلانية" لن تذهب سدى، معتبراً أن الانتقام من المجرمين سيكون قريباً...

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