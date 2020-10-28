تطبيق Zoom يحصل على تشفير قوي للبيانات

2020/10/28 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن القائمون على تطبيق Zoom الشهير للتواصل عبر الفيديو أنهم أدخلوا تقنيات جديدة لتشفير المكالمات وزيادة حماية خصوصية بيانات المستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تطبيق زوم بات يعتمد تقنية E2EE لتشفير المكالمات “من طرف إلى طرف” لحماية مكالمات جميع مالكي الحسابات المدفوعة والمجانية.

وأوضح القائمون على التطبيق أن تقنية الحماية الجديدة التي طرحت بشكل تجريبي لمدة شهر حاليا، تتوفر لمستخدمي Zoom عبر الأجهزة الذكية والكمبيوترات العاملة بأنظمة Android و Windows وmacOS، ومن المفترض أن تصل إلى الأجهزة العاملة بأنظمة iOS.

وستدعم هذه الميزة مكالمات الفيديو التي سيشارك فيها مستخدمون يصل عددهم إلى 200 مستخدم، كما أن مفاتيح التشفير المتعلقة بهذه الميزة ستخزن ضمن أجهزة المستخدمين ولن تستطيع شركة Zoom الوصول إليها، ما يعني أن الشركة لن تكون قادرة على التجسس على مكالمات المستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة من شركة Zoom بعد الانتقادات العديدة التي وجهت إليها فيما يتعلق بخصوصية بيانات مستخدميها منذ مطلع العام الجاري، وخصوصا أن تطبيقها بات من بين أكثر تطبيقات الاتصال عبر الفيديو التي تستخدم للتواصل الشخصي أو عقد اجتماعات العمل.



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