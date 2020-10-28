صدمة “صباحية ” للعراقيين.. اسعار البيض تقفز إلى 7 آلاف ودعوات المقاطعة تتصاعدد

2020/10/28 | 22:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إلى سبعة آلاف ونصف، قفزت أسعار طبقة البيض في العاصمة بغداد، وأقل من ذلك بقليل في المحافظات الأخرى، وسط “ضجر” شعبي واسع تجاه تلك الطفرات غير المعهودة في أسعار “محبوب” العراقيين على مائدة الإفطار.هذه القفزة المفاجئة في الأسعار، جاءت عقب غلق الحدود أمام الاستيراد من تركيا، وهو ما دفع “أصحاب النفوس” …

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