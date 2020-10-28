تداعيات مرور عام على انتفاضة تشرين المجيدة - مصطفى محمد غريب

2020/10/28 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب ليس ممن الخطأ اعتبار انتفاضة تشرين 2020 امتداد للحركة الاحتجاجية الجماهيرية التي انبثقت قبلها بسنين والتي جرع المحتجون المتظاهرون الأمرين من سياسة وتوجهات الحكومة الأسبق والبعض من الأجهزة الأمنية وميليشيات مسلحة تخصصت بتوجهات خارجية وخصصت لغرض ضرب المتظاهرين السلميين والانتفاضة لإفشالها، هذه الاحتجاب والمظاهرات السلمية قبل الانتفاضة التي جابهها بالعنف والاعتقال نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق وح ......





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