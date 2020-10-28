2020/10/28 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_عبود توضيح لا بدّ منه: الاختلاف بين المصفوع والصفيع نوعيّ.



فكلّ من صُفع: "ضُرب على قفاه بالكف المفتوحة"، هو مصفوع.



بيد أنّ الصفيع هو من يمتهن تقديم قفاه للصافعين.



وقد ظهرت شريحة تمتهن هذه الحرفة في العصر العباسيّ، أسموا صاحبها البُهلول (أخذت التسميّة بغير حقّ من اسم الشاعر الكوفيّ، مدّعي الجنون، بُهلول بن عمر الصيرفيّ.) والضحّاك والمصطفع والهُزأة، وغيرها من النعوت.بالأمس كانت الدانمارك، واليوم فرنس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثقّف الصفيع بين محمّد وماكرون! - سلام عبود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثقّف الصفيع بين محمّد وماكرون! - سلام عبود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).