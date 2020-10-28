ريواز فايق تدعو الى تعميق روح التسامح والتعايش السلمي

2020/10/28 | 23:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الدكتورة ريواز فايق رئيسة برلمان كوردستان، اليوم الاربعاء، رسالة تهنئة بذكرى عيد المولد النبوي الشريف، فيما يأتي نص الرسالة:

بمناسبة حلول ذكرى مولد إمام الانسانية نبيّ الإسلام (صلى الله عليه وسلم) أتوجه بتهانيَّ الحارة إلى مسلمي كوردستان والعراق والعالم اجمع.

نأمل أن تؤدي هذه الذكرى الكريمة إلى تعميق روح التسامح والتعايش السلمي بين المسلمين والمكونات الدينية الأخرى، وتؤدي أيضا إلى غلبة رسالة الوسطية والمعالجات العقلية، التي كانت دوما من خصال هذا المعلم الصادق الأمين، لتحل محل التطرف والتنازع والتصارع.

نسأل الله تعالى في هذه المناسبة المباركة أن يحيطنا برحمته ويبعد عن الإنسانية المِحَنَ والكوارث، وإن يرفع هذا الوباء النحس عن الإنسانية جمعاء وعن كوردستان خصوصاً.

إن هذه المناسبة ليست يوما مباركا فحسب، بل يجب أن تكون بداية لانتهاء الظلم، وتأكيداً لتجسيد القيم العليا المتمثلة في العدل والتسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، والإبتعاد عن جرح الآخر المخالف، ونبذ التطرف والحقد وإلإساءة إلى مقدسات الآخرين، وفي مقدمتها الإساءة إلى قدوة المسلمين، النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم).

اللهم احفظ الإنسانية وكوردستان ومواطنيها من الوباء والبلاء والمحن، وأنعم على الجميع السكينةَ والسعادةَ.

د.



ريواز فايق

رئيس برلمان كوردستان

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