عبد الله الخربيط : خلاف الحلبوسي مع أبو مازن ذات طابع شخصي

2020/10/28 | 23:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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الممستقلة /- شدد القيادي في حزب تقدم المنضوي في تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، على أن توجهات حزبه تستدعي بقاء رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري “أبو مازن” ضمن تحالف القوى.



وقال الخربيط خلال استضافته في برنامج “القرار لكم” الذي تقدمه الزميلة سحر عباس، وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “أبو مازن حليفنا لا نستطيع بدونه […]

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