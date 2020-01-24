مدرب منتخب الاشبال: نحارب آفة التزوير وسنبحث عن مواهب في المحافظات

2020/10/28 | 23:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

يواصل منتخب الاشبال تدريباته بواقع ثلاث وحدات تدريبية في الأسبوع تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، وسط إجراءات الوقاية الصحية المتبعة من قبل الجهازين الفني والطبي.

وقال مدرب المنتخب، حسن كمال في بيان للهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (28 تشرين الاول 2020)، إن المنتخب يتدرب بواقع ثلاث وحدات تدريبية في الأسبوع على وفق منهاج وضعناه تحسبا لأي استحقاق خارجي قريب.

واضافَ: اختبرنا عددا لابأس به من اللاعبين الجدد من تولد فئة 2006 و2007 ، وحقيقة الأمر فإلى الآن لم أجد لاعبا يوازي إمكانية اللاعبين الذين نحتفظ بهم، خصوصا أن لاعبينا سبق ان شاركوا في المعسكرات الداخلية والخارجية، ونعرف قدراتهم الفنية جيدا، ناهيك عن الأهم وهو تولداتهم الحقيقية، بعد أن تأكدنا من ذلك خلال الفترة الطويلة من البحث والتقصي.

واوضح: "نفكر جليا في فتح باب الاختبار إلى لاعبي المحافظات حصرا، أملا في انتقاء المواهب منهم، وضمهم للمنتخب".

واختتمَ كمال بالقول: ان "الهيئة التطبيعية أوصتنا بضرورة محاربة آفة التزوير ، وإبعاد أي لاعب تحوم حوله الشكوك، وهذا هو ديدننا، حيث حاربنا التزوير من أول يوم لنا في هذه المهمة".

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