فرنسا تفرض حظر التجول في عموم البلاد

2020/10/28 | 23:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي : إتاحة التحويل المباشر للأموال بين البطاقات الإلكترونية

أعلن البنك المركزي العراقي اعتماد المصارف المصدرة للبطاقات الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني خدمة التحويلات المالية بين البطاقات الإلكترونية (من بطاقة الى أخرى) ".

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